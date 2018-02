Proyecto sobre la Humanae Vitae revela información inédita sobre esta encíclica de Pablo VI

Con ocasión de los cincuenta años de la publicación de la encíclica Humanae Vitae del beato Pablo VI, en diversos ambientes se ha vuelto a hablar sobre su doctrina y a analizar también su impacto actual dentro y fuera de la Iglesia Católica.

Además, como hemos informado en Religión Confidencial y a pesar de las negaciones iniciales de las fuentes oficiales del Vaticano, se ha confirmado que existe un grupo de investigación que analiza en Roma lo que algunos llaman la ‘encíclica de la píldora’.

Los rumores iniciales sugerían que se trataba de una comisión pontificia que buscaría “reinterpretar” la Humanae Vitae a la luz de Amoris Laetitia. Sin embargo, los miembros lo han negado rotundamente, asegurando que se trata de una investigación histórico-crítica que busca “entender las intenciones y preocupaciones que movían a Pablo VI”.

A pesar de eso, la creación de este grupo “poco claro” ha causado preocupación en algunos expertos, quienes han interpretado que se podrían llegar a cambiar algunos aspectos doctrinales esenciales de la Humanae Vitae por “motivos pastorales”.

Preocupaciones ante contradicciones

En esta línea, un grupo de estudiosos de diferentes nacionalidades se han reunido, preocupados por ciertas interpretaciones recientes acerca de la Humanae Vitae. Algunas afirmaciones -incluso de miembros de la Academia Pontificia de la Vida como el teólogo Maurizio Chiodi- las han calificado categóricamente como contradictorias, e incluso equivocadas, al presentar una presunta oposición entre la misericordia y la doctrina.

“Hacer misericordia no significa dejar de hacer doctrina. Hacer misericordia no está reñida con el rigor científico”, afirma un miembro del reciente creado Humanae Vitae Project, que cuenta con el apoyo de la Fundación Jerome Leujene y del Population Research Institute este último disponible en castellano, inglés, italiano y portugués.

En concreto, este miembro del Humanae Vitae Project asegura que no buscan denunciar a nadie, sino difundir ideas para la reflexión y el diálogo. Quieren publicar textos para que no se reediten errores, por ignorancia o por pereza, y no se caiga en la “tentación de bajar la vara”.

En su opinión, muchos de los que impulsan las pastorales familiares en el mundo parecería que no han leído, ni han profundizado en los principios de esta encíclica de Pablo VI. “La gente común no entiende, no lee y, en la actualidad, la gran mayoría de los católicos usa anticonceptivos”.

Por este motivo, el Humanae Vitae Project busca proporcionar elementos para que la gente esté informada y pueda interpretar la doctrina, y posteriormente se pueda hacer cargo también de las parejas que tienen problemas.

Los miembros del Humanae Vitae Project se suman a las palabras del Papa Francisco quien afirmó que “la cuestión no es cambiar la doctrina, sino profundizar y hacer efectivamente que la pastoral tenga en cuenta las situaciones y lo que es posible hacer para las personas”.

“Queremos ser puentes, no queremos generar polémicas, sino dar elementos de estudio, de diálogo, no queremos volver hacia atrás, sino pensar hacia adelante”, asegura.

Libro de Gonzalo Herranz

El pilar de los contenidos difundidos está compuesto por textos jamás publicados del experto en bioética Gonzalo Herranz, catedrático de la Universidad de Navarra, quien ofrece un “enfoque médico, histórico y moral para aclarar los fundamentos”.

“Las primeras partes son más arduas pero son necesarias para entender. El capítulo séptimo -que se publicará en un par de semanas- revela datos inéditos históricos de los años del 68 y se aborda también el contexto de la elaboración de la Humanae Vitae como, por ejemplo, algunos detalles de las votaciones del documento”, revela.

Gradualidad pastoral

Ante el panorama actual, una solución que presenta es la gradualidad pastoral bien aplicada, que se basa en la doctrina de la encíclica Humanae Vitae, la cual “no implica bajar la vara, abaratar la doctrina de la Iglesia” dado que, no porque el ideal no se pueda cumplir, no significa que no se debe tender a él.

Por ejemplo, cita la propuesta del cardenal Alfonso López Trujillo, presidente emérito del Pontificio Consejo para la familia, quien publicó un vademecum para los confesores sobre algunos temas de moral conyugal que explica una correcta aplicación de tal gradualidad pastoral.

Ante la posible canonización del autor de la Humanae Vitae, este investigador recuerda la figura de Pablo VI quien enseñó a “ser rigurosos en los fundamentos médicos y morales” pero también a ser valientes, porque el Papa Montini “sabía que podía causar malestar a la gente, pero fue fiel a su conciencia”.

Además, para quien no es creyente, Pablo VI puede ser visto como “un profeta laico, un sociólogo que predijo consecuencias nefastas para la política, como el aumento del divorcio y de la pornografía, que son consecuencias de la revolución sexual”, aseveró.

Twitter: @mercedesdelat