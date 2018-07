El topo de la Conferencia Episcopal

En la Conferencia Episcopal hay un topo. Y, por lo visto, se sabe quién es. Lo afirma José Beltrán, director de Vida Nueva y con buenos contactos en Añastro, que en su web ha escrito lo siguiente:

"El topo de la Permanente. Saben quién es. Retransmite en directo vía Whatsapp lo que ocurre dentro. Lo hace también en la Plenaria. Incluso cuando se recalca que se trata de sesión reservada. No tiene incontinencia comunicativa. Ni vocación periodística no resuelta. Sabe lo que se hace. Sacar a la luz una reunión privada y cordial entre Sánchez y Blázquez puede minar a ambos. Al laicista y al creyente. Sobre todo, cuando el Gobierno busca hacer ver a la opinión pública que es más anticlerical que La Tuerka para hacerse con un puñado de votos morados. Al clérigo nostálgico le viene como un guante mostrar a su feligresía al actual jefe de los obispos llevándose bien con un socialista que, ora remueve el cadáver de Franco, ora anuncia la expulsión de la Religión de las aulas. De paso, a Moncloa se le deja caer que en Añastro ya no se guarda el secreto de confesión. Que no hay reunión a puerta cerrada. Que los purpurados no son de fiar. El topo de la Permanente sabe lo que se hace. Saben quién es. Pero no se lo dicen. Por decencia".