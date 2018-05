El arzobispo español Luis Ladaria informará al Papa sobre la aprobación de la comunión entre esposos católicos y protestantes

El estudio en Roma de la posibilidad de que los esposos de diferentes confesiones cristianas reciban juntos la Eucaristía ha dado mucho de qué hablar.

En concreto, esta semana se ha llevado a cabo la reunión a puertas cerradas en el Vaticano para dialogar sobre la “intercomunión”, es decir, la aplicación de la propuesta pastoral que autoriza a los esposos de matrimonios mixtos comulgar juntos.

Como informó la oficina de prensa de la Santa Sede, en tal encuentro no participó el Pontífice, sino que la delegación vaticana fue encabezada por el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el jesuita español Luis Ladaria, junto al presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el cardenal Kurt Koch, y el subsecretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Markus Graulich.

Polémicas en el episcopado alemán

Como era de esperarse, por la magnitud de la polémica dentro y fuera de este país, el comunicado oficial vaticano fue escueto. Sobre todo informaron los miembros de la delegación alemana encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y arzobispo de Munich, el cardenal Reinhard Marx (favorable a la propuesta) y el arzobispo de Colonia (contrario a ella), el cardenal Rainer Maria Woelki.

Cabe destacar en cambio, que la oficina de prensa vaticana ilustró que “el Papa Francisco aprecia el compromiso ecuménico de los obispos alemanes y que les solicita encontrar, en espíritu de comunión eclesial, un resultado posible unánime”. De este modo, el arzobispo español Ladaria informará a Bergoglio sobre las conversaciones y los argumentos que dieron cada uno de los presentes.

En realidad, como explican los expertos en el tema, la intercomunión está permitida en ciertos casos y “bajo ciertas condiciones”. De hecho, en muchas partes del mundo cuando ciertos matrimonios mixtos -es decir, esposos de diferentes confesiones cristianas- comparten la fe católica en la Eucaristía y han explicado la situación al sacerdote, estos reciben el permiso de comulgar juntos, pero son casos extraordinarios.

No es una cuestión nueva. En esta línea, san Juan Pablo II escribió en la carta encíclica Ecclesia de Eucharistia, que autorizaba a cristianos no católicos recibir la comunión en “circunstancias especiales” con el fin de “satisfacer una grave necesidad espiritual para la salvación eterna de los fieles” pero añadió también que aplicar la intercomunión en todo el mundo “no es posible mientras no se hayan restablecido del todo los vínculos visibles de la comunión eclesial”.

Oposiciones

Por este motivo, el arzobispo de Colonia es uno de los pastores que insisten en que no debe aplicarse pastoralmente a todos los casos en Alemania (y por ende, en el mundo). El cardenal Rainer Maria Woelki ha dicho que se trata también de una cuestión doctrinal -y no solo pastoral- y que no puede decidir unilateralmente la conferencia episcopal alemana.

Sin embargo, uno de los miembros del Consejo de Cardenales del actual Pontificado, es el promotor de esta iniciativa. El cardenal Marx, no ha escondido su malestar ante los obispos alemanes que no aceptaron, en febrero del año pasado aplicar la guía propuesta para permitir a los cónyuges protestantes de recibir la comunión junto a los miembros católicos y ha afirmado que ha querido explicar personalmente al Papa los términos de la cuestión.

Opinión de Francisco

En este sentido, el Santo Padre no ha tomado todavía una decisión, ni ha estado presente en la reunión. Francisco pide solamente que dialoguen y encuentren una decisión unánime, visto que un tercio del episcopado en este país se negaron a la idea, pero seguramente también busca que se reflexione la cuestión a nivel global.

Aunque algunos recuerdan el momento en que dentro de un encuentro ecuménico, el Papa, respondiendo a una pregunta, abordó esta cuestión debatida con estas palabras:

“Yo me pregunto: compartir la Cena del Señor, ¿es el final del camino o el viático para caminar juntos? Dejo la pregunta a los teólogos, que son los que saben. Es verdad que en cierto sentido compartir es como decir que ya no hay diferencias entre nosotros, que tenemos la misma doctrina, subrayo esta palabra, difícil de entender. Pero me pregunto, ¿no tenemos el mismo bautismo? Si tenemos el mismo bautismo debemos caminar juntos”, concluyó.

Ahora toca el turno del español Ladaria, quien deberá escribir desde el dicasterio de la fe que encabeza, la decisión final doctrinal de los teólogos, junto a la del Papa.

Twitter: @mercedesdelat