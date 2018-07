Así es una peregrinación a Garabandal: han aumentado a raíz de la película

La película “Garabandal: Solo Dios lo sabe” estrenada el pasado 2 de febrero y que ha sido visto por más de 30.000 personas, ha provocado que muchas personas, sobre todo católicos, se hayan interesado por esta aldea, San Sebastián de Garabandal, en la provincia de Cantabria.

Ante la avalancha de peticiones, el matrimonio católico compuesto por Juan y Cristiana muy devotos de la Virgen María y especialmente vinculados a Garabandal, han querido contribuir al deseo de muchos fieles y se han lanzado a organizar peregrinaciones. Para ello, han creado una página web para servir de ayuda a todo aquel que quiera participar.

Por cierto, Juan Romero es uno de los actores que participan en la película. Interpreta al padre Ramón Andreu.

Tercera peregrinación

Religión Confidencial ha participado en la tercera peregrinación que han organizado. Casi 50 personas han participado en este encuentro, en el que se ha respirado un ambiente de oración y de amistad. Raquel que venía de México, el matrimonio de Valencia Conchita y Tito, chicas jóvenes como Sara y Carmen que se apuntaron solas y allí conocieron al resto, incluso una chica que sufrió un tumor cerebral y le costaba caminar, se unió con su madre a esta peregrinación. Un mérito extraordinario. Todos los peregrinos se ofrecieron a ayudarla.

El pueblo de San Sebastián de Garabandal es como una estampa perdida en medio de una montaña, con casas rurales bien acondicionadas, y una vegetación indescriptible. Un paisaje ddigno de devoción. En la aldea viven todavía familiares de las niñas y amigas de ellas. Algunos son reacíos a hablar y otros en cambio cuentan con toda naturalidad.

Una vecina, de la edad María Cruz, una de las niñas, cuenta a Religión Confidencial: "Sí yo veía a Mari Cruz que se extasiaba. Al principio me austaba. Hubo cosas que no se pueden explicar, que no tienen explicación humana. Pero la Iglesia no nos deja hablar mucho de esto, aunque a mi nadie me lo ha prohibido. Yo sí me lo creo que se apareció la Virgen".

El viernes por la tarde, nada más llegar a la aldea, los peregrinos se dirigieron al centro de atención al peregrino que se inauguró hace cuatro años. Una de de las personas que colabora en este centro explicó los hechos que se sucedieron en la aldea. Durante toda la peregrinación, se insistío en uno de los mensajes que supuestamente dio la Virgen a las cuatro niñas: tratar con mucha devoción al Señor en la Eucaristía.

Después de esta parada, los peregrinos guiados por Juan, recorrieron la “calleja” para mostrar algunos lugares donde al parecer la Virgen habló con las niñas y explicar las supuestas apariciones de Garabandal: la casa de los padres de Jacinta (ahora vive en California), la casa de Conchita, (otra de las niñas), el lugar donde tuvo lugar la Comunión visible dada por el Ángel a Concchita González el domingo 18 de julio de 1962, etc.

El camino hacia los Pinos

El sábado por la mañana, después de desayunar, oración a las 9.30 de la mañana y misa en la parroquia del pueblo. RC pudo comprobar que absolutamente todos los peregrinos, incluso los lugareños de la aldea, comulgaron en la boca.

Al finalizar la misa el párroco, que es muy atento con los visitantes, avisa: lo que organiza la parroquia es la Eucaristía y la exposición al Santísimo por la tarde. El resto de actividades que tendrán lugar ese día, corre a cuenta de “otros”

D. Rolando quiere dejar claro que el obispado no ha aprobado estas apariciones, que no consta la sobrenaturalidad de los sucesos.

Tras la Eucaristía, Juan Romero condujo a los peregrinos por el camino que sube a los pinos, un camino que hace más de 50 años estaba embarrado, cubierto de piedras puntiagudas, difícil de subir. Ahora está más habilatado, con una rampa a la derecha y una barandilla y pasamanos para facilitar la subida, porque el camino es muy empinado.

El recorrido cuenta con las 14 estaciones de un Vía Crucis y con distintas paradas que resaltan los momentos más emblemáticos de las apariciones de Garabandal: la primera aparición el arcángel San Miguel el 18 de junio de 1961, la segunda aparición el Sagrado Corazón de Jesús a Jacinta, el lugar exacto donde se apareció la Virgen por primera vez el domingo 8 de julio de 1961, una placa con el mensaje de la Virgen hasta llegar a una especie de ermita desmontable que en cualquier momento se puede retirar.

Rosario en los Pinos

Después de comer, la siguiente cita fue a las 16.30 en los Pinos. Volver a subir el camino y llegar a un lugar donde se invita a la oración. “Es como un trozo de cielo en la tierra”, dicen los peregrinos.

El paisaje es increíble. Hacía las 17 horas llegan los sacerdotes, seminaristas y hermanas de la Asociación de fieles del Hogar de la Madre, que acuden todos los sábados a rezar el rosario a esa misma hora. Entre ellos el fundador de esta realidad eclesial: D. Rafael. Por la noche, oración al Santísimo en la parroquia.

Al día siguiente, los peregrinos madrugan porque a las 11 les espera misa en las dominicas de Lerma.

Solo una cosa que no gustó a los peregrinos

Lo peregrinos disfrutaron mucho y el ambiente fue muy bueno. Muchos de ellos se confesaron en los Pinos y algunos contaron sus testimonios de conversión.

La única pega que pusieron algunos peregrinos fue la charla que ofreció el viernes por la noche Alejandro Alonso. “Dos horas de charla ininterrumpidas, poniéndonos un panorama desolador de la Iglesia, de que está llena de masones, de que hay mucha corrupción y de que estamos en el final de los tiempos”, comenaron algunos peregrinos.

Y esta es la explicación que dio a RC otro peregrino muy próximo a Garabandal: " Alejandro es un hombre bueno que quiere mucho al Señor, pero su formación es un tanto especial, y su forma de interpretar Garabandal y sus mensajes es muy incorrecta en muchos puntos. Pero no se puede achacar esto a Garabaandal ni a los mensajes que la Virgen dio ahí. Los mensajes de Garabandal los tiene que interpretar la Iglesia, no Alejandro. Si una persona, un libro, una web, te explican Garabandal de forma que te pone el corazón en contra del Papa y de la Iglesia, eso no es Garabandal. Eso es un señor que aprovecha Garabandal para difundir sus propias ideas”.