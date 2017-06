El Papa Francisco denuncia la corrupción, también dentro del Vaticano

Esta iniciativa fue organizada por el nuevo dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (en el cual se agruparon los Consejos Pontificios Justicia y Paz, para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes, para la Pastoral de los Agentes Sanitarios y Cor Unum) pero también contó con la colaboración de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales.

Además del importante precedente que permite la creación de una red de cristianos y no cristianos expertos en el tema, ha sido que durante la misma semana se haya publicado el libro-entrevista “Corrosión” del cardenal Peter Turkson -prefecto de este nuevo dicasterio- con Victor V. Alberti.

Ciertas estructuras mundanas de la Iglesia

La mayor fuerza de esta publicación ha sido que el autor del prólogo es el mismo Pontífice en el que expresa fuertes palabras en contra de la corrupción hasta llegar a calificarla como "una forma de blasfemia” ya que reflexiona sobre cómo combatir la “corrupción en la Iglesia y en la sociedad”.

De este modo, la publicación es más que actual, pues convoca a “trabajar todos juntos, cristianos, no cristianos, personas de cualquier fe y no creyentes, para combatir esta forma de blasfemia, este cáncer que destruye nuestras vidas”, escribe Francisco.

Sin embargo, no es la primera vez que el Papa condena fuertemente la corrupción. Recordarán por ejemplo, el encuentro a puertas cerradas con religiosos de todo el mundo que se llevó a cabo hace meses, allí el Papa aseguró: “Hay corrupción en el Vaticano, pero yo vivo en paz”.

Posteriormente, explicó que en ciertas estructuras de la Iglesia se puede encontrar “una atmósfera mundana y principesca” y dijo “no hay necesidad de convertirse en cardenales para creerse príncipes. Basta ser clericales. Esto es lo peor en la organización de la iglesia”, aseguró.

Evidentemente las reacciones a este tipo de declaraciones del Papa no son siempre bien recibidas dentro de los muros vaticanos. Algunos analistas consideran que “sería mejor que no lo dijera para no crearse rivalidades”.

De todos modos, la corrupción en la cual se centra Bergoglio en esta ocasión -junto a Turkson y muchos otros líderes- es la mundial, que el Papa considera “origen de la explotación del hombre, de la degradación y de la falta de desarrollo, del origen del tráfico de de armas, de la injusticia social… la raíz de la esclavitud, del desempleo, de la incuria de las ciudades, de los bienes comunes y de la naturaleza”. Problemas que estudia y resuelve la doctrina social de la Iglesia.

