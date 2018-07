Piden aclaraciones al cardenal Farrell por decir que los sacerdotes no tienen preparación para guiar a matrimonios

Sacerdotes, teólogos y pastores laicos han respondido a los comentarios recientes del cardenal Kevin Farrell que sugirió que los sacerdotes carecen de la experiencia necesaria para ofrecer programas de preparación matrimonial para las parejas comprometidas, publica National Catholic.

En una entrevista reciente con la revista católica irlandesa Intercom, el cardenal Kevin Farrell, jefe del Dicasterio del Vaticano para Laicos, Familia y Vida, dijo que “los sacerdotes no son las mejores personas para preparar a otros para el matrimonio”.

“No tienen credibilidad; ellos nunca han vivido la experiencia; pueden conocer la teología moral, la teología dogmática en teoría, pero pasar de allí a ponerla en práctica todos los días ... no tienen la experiencia”, agregó el cardenal.

Algunos comentarios se hicieron eco de las observaciones que hizo el cardenal en septiembre de 2017, cuando dijo que los sacerdotes “no tenían credibilidad cuando se trata de vivir la realidad del matrimonio”.

Contribución del sacerdote

Edmund Adamus trabajó durante casi 15 años como director de matrimonio y vida familiar para la Arquidiócesis de Westminster en Inglaterra antes de convertirse en comisionado de la Diócesis de Portsmouth en Inglaterra. Adamus le dijo a la CNA que los comentarios del Cardenal Farrell no reflejan su experiencia en la preparación matrimonial.



“En una carrera que abarca 30 años de ministerio y apostolado de vida familiar en la Iglesia, siempre he considerado que la contribución del sacerdote es inestimable en la tarea tanto de preparar a las parejas para el matrimonio como de apoyar y mantener a las parejas en tiempos difíciles”, dijo”.

Adamus continuó: "Dar a entender que el sacerdote no tiene credibilidad con la pareja comprometida o casada porque no tiene experiencia directa con la vida matrimonial niega la visión de ese gran modelo de servicio sacerdotal para la vida matrimonial y el amor, san Juan Pablo II”.

"Es por y gracias a su inspirada teología del cuerpo", añadió Adamus, “que tenemos una hermenéutica en la que el sacerdote y los cónyuges pueden explorar juntos lo que Familiaris Consortio llamó 'fecundidad sobrenatural'”.

Declaraciones confusas

Estos mismos sentimientos se hicieron eco por el padre dominico Thomas Petri, vicepresidente y decano académico de la Pontificia Facultad de la Inmaculada Concepción en la Casa de Estudios Dominicana en Washington, DC

"Solo puedo suponer que hay más en el punto del Cardenal Farrell de lo que se informa, ya que a primera vista la afirmación de que los sacerdotes no tienen credibilidad con respecto al matrimonio es totalmente confusa", dijo el padre Petri.

"Si vamos a insistir en que los sacerdotes no tienen credibilidad con respecto al matrimonio, entonces no solo eliminamos la teología dogmática y moral de la Santa Cena, sino que también debemos insistir en que los fieles no se acerquen a los sacerdotes para pedir consejo en el matrimonio”, añadió.

"¿Estamos, entonces, también para afirmar que el gran libro de Karol Wojtyla Amor y responsabilidad no tiene credibilidad? ¿O que su trabajo como San Juan Pablo II, la teología del cuerpo, no es creíble? ¿Cómo, entonces, deberían los fieles considerar la Amoris Laetitia de nuestro Santo Padre , que es el documento eclesial más largo de la historia sobre el matrimonio? ", Preguntó el Padre Petri.

Por su parte, el obispo de Providence (Estados Unidos) Thomas J. Tobin, le ha respondido con este tuit: “Parece justo preguntar, entonces, si un clérigo célibe tiene suficiente «credibilidad» para dirigir un dicasterio dedicado al laicado, la familia y la vida”.