El jesuita Luis Ladaria y el claretiano Aquilino Bocos ya son cardenales: se unen a los 15 purpurados españoles

El Papa Francisco presidió ayer por la tarde, en la Basílica de San Pedro, un Consistorio ordinario público para la creación de 14 nuevos cardenales procedentes de 11 países.

"La única autoridad creíble es la que nace de ponerse a los pies de los otros para servir a Cristo. Es la que surge de no olvidarse que Jesús, antes de inclinar su cabeza en la cruz, no tuvo miedo ni reparo de inclinarse ante sus discípulos y lavarles los pies. Esa es la mayor condecoración que podemos obtener, la mayor promoción que se nos puede otorgar: servir a Cristo en el pueblo fiel de Dios", dijo Francisco, informa Vatican News.

En alusión a la humildad que debe prevalecer en el corazón de estos "Príncipes de la Iglesia", que en la práctica deben comportarse como "pastores que han sido llamados a servir a la Iglesia" bajo la distinción de cardenal; el Sucesor de Pedro los exhortó a no sentirse superiores a nadie: "Ninguno de nosotros debe mirar a los demás por encima del hombro, desde arriba. Únicamente nos es lícito mirar a una persona desde arriba hacia abajo, cuando la ayudamos a levantarse", dijo.

En referencia al pasaje del Evangelio de San Marcos (10,32), leído en la ceremonia del consistorio; en el que dos discípulos, Santiago y Juan, piden a Jesús que les conceda puestos privilegiados cuando alcance la gloria eterna, (sin comprender verdaderamente a qué tipo de gloria se refería el Maestro); el Santo Padre puso en guardia sobre las ambiciones y "las encrucijadas de la existencia que nos interpelan" a lo largo de la vida y "logran sacar a la luz búsquedas y deseos no siempre transparentes del corazón humano".

Clave misionera

Por otra parte, el Papa resaltó otra de las enseñanzas de Jesús que brota de este Evangelio: "la conversión, la transformación del corazón y la reforma de la Iglesia siempre es y será en clave misionera, pues supone dejar de ver y velar por los propios intereses para mirar y velar por los intereses del Padre".

"Estemos bien dispuestos y disponibles, especialmente en los momentos de dificultad, para acompañar y recibir a todos y a cada uno, y no nos vayamos convirtiendo en exquisitos expulsivos, que por cuestiones de estrechez de miradas, se la pasan discutiendo y pensando entre nosotros quién será el más importante", dijo Francisco a los purpurados.

Por último, el Santo Padre concluyó recordando una palabras del testamento espiritual de san Juan XXIII, "que adelantándose en el camino" pudo decir:

Ladaria Ferrer ocupa uno de los cargos más importantes en la Curia y tiene derecho a voto en un eventual cónclave. Sin embargo, la creación de cardenal de Aquilino Bocos Merino es una distinción honorífica ya que al tener más de 80 años no participaría en la elección del nuevo pontífice, informa Europa Press.

Algunos Obispos claretianos y miembros de la Congregación también asistieron al Consistorio para presenciar y unirse a nuestro hermano Aquilino Bocos en este momento particular de su vida y en este momento no menos particular de la historia de nuestra Congregación.





Felicidades al nuevo Cardenal, P. Aquilino Bocos, cmf pic.twitter.com/zQiy9K5cwg — ITVR (@ITVR_ERA) 28 de junio de 2018