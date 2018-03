La semana perdón

El evangelio de san Lucas es el evangelio de los grandes perdones. Jesús perdonando una y otra vez. Alega como excusa la ignorancia: “No saben lo que hacen”. Los mártires repetirán las mismas palabras.

El evangelio de san Lucas es el evangelio del perdón, que fue la biografía de Jesús. No se escribió más que lo que él iba sanando y perdonando. Al final de la vida no hace más que lo que siempre hizo: murió perdonando y por perdonar.

“El que más ama, es el que más perdona”. Dios quiso que el hombre tuviera la experiencia de la muerte para sentirse amado en la resurrección. Para que el hombre descubriese los dones dados por Dios. Para que valorase en propia carne la magnanimidad del Señor.

Es el momento de la oración del corazón. Jesús confía totalmente en el Padre: le escucha. Se olvida de sí. Se cumple la enseñanza del Padrenuestro: Hágase tu voluntad. De nuevo la palabra Hágase, en la creación, en la encarnación, en el Padre Nuestro, en la Cruz. Jesús sabe que los hombres somos ciegos, no sabemos lo que hacemos. Sabe que en no pocas ocasiones vivimos en la mentira, tergiversamos la verdad.

No tiene otra palabra que el perdón. Para eso ha venido y por eso es crucificado y se entrega. Nos salva para perdonar nuestra ceguera, ignorancia… Todos tenemos lugar en el corazón del Traspasado. Perdonó no solo a los que le mataron sino a la Humanidad entera. El Perdón era la clave de su vida y no podía dejar de ser la de su muerte.

Dice San Agustín en uno de sus Sermones (167): “Quien dice que permanece en Cristo debe andar como él anduvo (1Jn 2,6). El camino por el que anduvo Cristo es la caridad: “Os muestro un camino todavía más excelente” (1Cor 12, 31). Si queremos imitar a Cristo vayamos por el camino andado por él, hasta cuando pendía de la cruz. Estaba clavado en la cruz, y, como quien corre por el camino de la caridad, rogaba por sus perseguidores. “Padre -dijo- perdónales porque no saben lo que hacen”. Pidamos también nosotros esto, en favor de nuestros enemigos, para que, por gracia de Dios, enmienden sus costumbres y se les perdonen los pecados”.

Santa Semana Santa del perdón.