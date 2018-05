La doble hélice de Cáritas

Hace unos días leí un comunicado en el que se hablaba de la ayuda que prestan los fondos de la Asignación Tributaria para la ayuda de Cáritas a familias vulnerables.

El texto se refería a los fondos que Cáritas recibe de la x en la casilla de Fines Sociales, no solo de los de la Iglesia Católica. Ahora, por cierto, que estamos en ese penoso ejercicio de engordar al Estado minotauro, por citar a un clásico.

Y se me ocurrió pensar que, como le ocurre al ADN, Cáritas tiene una doble hélice de financiación en torno a su identidad eclesial: lo que procede de la casilla de la Iglesia, -lo que se destina a las Cáritas en la práctica sacramental de la Iglesia- y la casilla de otros Fines.

La verdad es que el comunicado estaba escrito de forma muy pedagógica. Leemos en el citado comunicado los siguientes datos: “Una parte importante de los 26,7 millones de euros procedentes del IRPF asignados a Cáritas el año pasado se destinaron a esas actividades. En concreto, fueron 3,25 millones de euros los que se invirtieron en familia e infancia en todo el Estado”.

Pero lo más llamativo fue el catecismo final del comunicado que lo aclara todo. Dice así:

“Preguntas básicas sobre la asignación tributaria a través del 1,4% del IRPF.

-¿De verdad puedo marcar las dos casillas a la vez? Sí. Se pueden marcar las dos casillas conjuntamente.

- ¿Y es cierto que marcando las dos casillas se duplica la ayuda? Sí. Cada casilla marcada genera el 0,7%. Si marcas las dos se destina el 1,4%.

-¿Y a mí me cuesta algo? No. No te cuesta nada. Tú decides el destino del 1,4% de tus impuestos.

-¿Y si no marco alguna casilla? Hacienda destinará el importe correspondiente a otras partidas de los presupuestos generales del Estado.

-¿Por qué es bueno marcar la casilla Iglesia católica? Porque así puedes destinar un porcentaje de tus impuestos a colaborar con las necesidades de la Iglesia.

- ¿Por qué debo marcar también la casilla Fines Sociales? Porque de este modo, un porcentaje de tus impuestos se destinan a proyectos sociales en España y en países desfavorecidos.

- ¿Percibe Cáritas recursos de las casillas de Iglesia Católica y de Fines Sociales? Sí. Cáritas es parte esencial de la Iglesia Católica y, además, como organización social recibe fondos de la casilla de Fines Sociales”.