Valores o virtudes humanas

El Papa Francisco nos recuerda en su última exhortación a huir del pelagianismo (me salvo por mis fuerzas) y del gnosticismo (sé mucho de religión, de portales religiosos, de cambios curiales, de estilos eclesiales, de Teología) pero no ayudo a nadie y el domingo no doy gloria a Dios yendo a Misa.

Muchos, que no hacen nada, se alegran de esto. Claro sin la primacía de la gracia no hay nada y son los méritos de Cristo los que salvan a las personas. Pero en la encíclica nos invita a darnos un revolcón serio, a despertar que quejas y perezas, de medianía y tibiezas; a darlo todo por Dios, sin esperar beneficio.

Últimamente y no sé el porqué, se habla mucho de valores y poco de virtudes. La virtud es un hábito bueno costoso; Jesús Urteaga en el libro "El valor divino de lo humano" resaltaba que el cristiano se edifica sobre una base sólida de virtudes humanas: lealtad, sinceridad, reciedumbre, constancia, magnanimidad, puntualidad, paciencia, ideales grandes, estudio y trabajo serio.

¿Cómo vas a ir contracorriente en un mundo muy cómodo, si no eres capaz de aguantar una ducha fría? ¿Cómo ser fiel si no eres leal a tu esposa, a tu empresa, etc.?

"Oras, te mortificas, trabajas en mil cosas de apostolado, pero si eres estudiante y no estudias seriamente, no sirves, si no cambias". Es un punto de Camino, no literal, que me aprendí de joven. Puedo valorar mucho el trabajo y no dar palo al agua.

Cristiano no es quien acumula prácticas de piedad que no se corresponden con una vida atractiva, llena de virtudes humanas. Eso sería como adornarse con joyas en paños menores. Jesús fue perfecto hombre y perfecto Dios, ejemplo de humanidad y divinidad. Por eso es urgente formar en virtudes humanas, que claro, exigen esfuerzo.