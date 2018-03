Mortificación

De pequeño solía decir hacer algún sacrificio. Mortificarse es morir un poco a nosotros mismos, para tener vida y darla a los demás.

Hoy la gente se mortifica mucho , aunque no lo sepa: regímenes draconianos para estar como una modelo, tener un perrito que te obliga a las seis de la mañana del domingo a salir para que haga pipí , footing, gimnasio, incluso hay quien se opera o le parten la nariz para mejor aparentar.

Lo que no se entiende es que algo de eso se pueda hacer por Dios, por unirse a El en la cruz, por reparar por nuestros pecados. No te hablo de hacer cosas raras, de meterte una piedra en el zapato o así, levantarse a la hora, trabajar duro cuando te ve el jefe y cuando no, hacer amable la vida a los demás, ser paciente, escuchar.

Cualquier madre o padre hace por sus hijos cosas increíbles de amor y cariño. No comerse las patatas fritas antes de que lleguen a la mesa, sonreír, no decir un taco, comer con agradecimiento lo que nos ponen, etc. Cuaresma es un buen tiempo para ejercitarse.