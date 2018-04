Libertad y compromisos

La libertad es uno de los grandes valores del hombre y de la mujer en nuestros días. Pero tengo la impresión, que es una libertad chiquita, poco arriesgada, cómoda, un “me apetece” gusta elegir pero con posibilidad de volverse atrás.

Da pavor la palabra compromiso. El matrimonio para toda la vida, seguir a Dios toda la vida, parecen imposibles. Todo es a prueba; si me va bien, hoy sí mañana no sé, todo acaba siendo una especie de lotería.

Casarse, así lo explico, consiste en decir " porque te quiero tanto, me comprometo a quererte para siempre", convierto una relación gratuita en algo de justicia. La grandeza de la libertad se demuestra en la grandeza de los compromisos que es capaz de asumir.

Quien no elige, no pierde cota de libertad, pero acaba teniendo una libertad que no actúa y que no se ejercita, estéril. En cualquier caso a Dios hay que pedir que nos haga fieles, porque somos débiles.