¿Existe una ley natural?

Sí. El hombre es un ser racional y libre. En cualquier cultura, antes de Cristo, hay leyes que respetamos de modo innato.¿ Quién nos explicó que hay que respetar la cola? , ¿que hay que pedir la vez en la pescadería?

Los hombres discutimos porque no estamos de acuerdo, pero eso significa también un acuerdo en muchas cosas. No somos animales ( a veces somos peores, por lo de la libertad); si lo fuéramos imperaría la ley del más fuerte, marcaríamos territorio, etc. Antígona, 3000 antes de Cristo, desobedece a Creonte y entierra a su hermano (quien no era enterrado vagaba por el mundo). Antígona le dice a Creonte que hay una ley no escrita, anterior a todo poder humano, en nuestra conciencia y que a ella hemos de obedecer.

Evidentemente la ley natural necesita un desarrollo; y se llama natural porque no es convencional (circular por la derecha o la izquierda). No matar es una regla universal. Haz el bien, evita al mal. Trata al feto como si tú fueses el feto, que lo fuiste desde el segundo 0,1 de tu vida. Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza nunca.