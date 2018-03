¿Es España un estado laico?

Me he reunido con un buen grupo de amigos para hablar de este tema. Nuestra Constitución, que reconoce con generosidad la libertad religiosa como derecho fundamental de las personas y de los grupos, declara que no hay religión de Estado y que los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas.

Por tanto, el Estado no es laicista, agresivo y restrictivo de las religiones, sí laico en el sentido de que no es propio del mismo organizar la religión en cuanto tal sino sólo como derecho fundamental.

La sociedad será religiosa o no, pero no se puede identificar con el Estado. España es católica por su historia, su tradición, su cultura: camino de Santiago, la Virgen del Pilar, la patrona de cada pueblo, la Semana Santa, los funerales, la evangelización de medio mundo, sus santos, Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, por Cervantes, Velázquez, Goya. Los que quieren destruir España también tienen que destruir la religión cristiana.