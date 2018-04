Alma e incrédulos

Un famoso médico en el siglo XIX dijo que había hecho más de mil autopsias y que nunca había visto el alma.

Estamos en una época de certeza científica, sólo se cree en aquello que se puede demostrar o comprobar empíricamente. Pero no es verdad; vivimos de certezas morales, de fe humana. Cómo sabes "científicamente" que tu madre te quiere, o que tu marido no te va a fallar, que ella te quiere. Te fías, te comprometes, dices sí ahora aunque no sepas lo que viene después.

¿Qué es un coche? un conjunto de piezas que conforman el coche; sí, pero más bien es al revés, primero es la idea, el alma, del coche y luego el conjunto de piezas que lo conforman. Primacía del espíritu sobre lo material.

Dicen que otra prueba del alma humana es el dedo gordo de nuestras manos, que ningún animal lo tiene así. Otra idea que te puede ayudar, el ser humano es el único que aunque esté muerto de sed o de hambre si no quiere no bebe o come (ningún animal puede superar ese instinto), libremente. Pues eso, que cuidemos el alma, nuestro corazón de donde sale todo lo bueno y lo malo.

Una madre me dio otra prueba de Dios: cuando el hijo o la hija grita de noche por una pesadilla; su madre le toma en brazos, le dice susurrando, todo va bien, no pasa nada. Sin Dios no le podría decir eso, una madre no miente nunca.