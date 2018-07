Arzobispo de Toledo: “La libertad provisional de ‘La Manada’ ¡vaya nombrecito! ha herido a la gente”

El arzobiso de Toledo que titula su carta "Reacciones" afirma las reacciones ante la decisión de la libertad provisional de los cinco sujetos que agredieron sexualmente hace dos años a una joven de Madrid no se han hecho esperar" y en "casi la totalidad de las declaraciones, las protestas airadas han sido unánimes". "En efecto, la libertad provisional de los componentes de “La Manada” (¡vaya nombrecito!) ha herido a la sensibilidad de mucha gente, en ocasiones sin fijarse en cómo ha sido la razón de la decisión jurídica, creo que de la Fiscalía de Navarra".

Ante esta situación, Braulio Rodríguez sostiene que el Presidente de Castilla-La Mancha ha tomado la decisión de que su Consejo de Gobierno apruebe rápidamente el anteproyecto de ley “para una sociedad libre de violencia de género”, que pasará a ser debatida en Las Cortes Regionales.

Al arzobispo de Toledo le hubiera gustado que los dirigentes de su comunidad hubieran reaccionado de la misma manera y dotado económicamente para "solucionar otros problemas urgentes en nuestra tierra".

Críticas a una "ley pionera"

Monseñor Rodríguez habla de este anteproyecto de ley que va a presentar su comunidad autónoma, que "parece que se va a convertir en una ley pionera, pues de este anteproyecto se dice que es el más avanzado de Europa". Al arzobispo lo que le preocupa es que se pueda confundir “igualdad” con “ideología de género”, pues es claro que "el anteproyecto de ley se apoya en esta corriente de pensamiento (ideología de género) casi exclusivamente para conseguir la deseada igualdad entre los sexos".

Y critica algunos postulados de esta ideología de género: "el cambio del concepto género por sexo, cada vez más presente en nuestra sociedad, no traerá la igualdad, sino la confusión a base de eufemismos e incapacidad para solucionar el aberrante problema de que un varón mate a una mujer por creer que tiene derecho sobre ella por ser simplemente “el macho”, o sea su esposo, su pareja de hecho, o no acepte la separación o el divorcio interpuesto por ella".

Igualdad de sexos

Para el primado de España, "la igualdad entre los sexos es algo más profundo, que necesita una reflexión antropológica seria y decisión de educar en igualdad desde que somos pequeños. Y el tema está en que una mala solución de este asunto no perjudica solo a la Iglesia, sino a la vida social en general (cfr. Papa Francisco, La alegría del Evangelio, 61).

En esta línea considera que "el ultrafeminismo no es la solución; es preciso la cooperación entre los sexos, respetando las lógicas diferencias entre mujer y varón; aceptar estas diferencias nada impide exigir la igualdad entre ellos".

Alusiones a la ministra de Justicia

Por otro lado, se refiere a la actual ministra de Justicia, cuando se le preguntó por "esa libertad provisional a los, por otro lado, impresentables miembros de La Manada, afirmó, refiriéndose a los jueces, que hace falta “reformas mentales” y “desarrollo de una perspectiva de género”.

Y el arzobispo se pregunta: "¿No es peligroso afirmar que los jueces necesitan “reformas mentales”? Reformas sí son necesarias, pero ¿” reformas mentales”, precisándose además de “desarrollo de una perspectiva de género”? He aquí un nuevo dogma de fe laica: “perspectiva de género”, para solucionar, como ingeniería social todos los problemas morales.

Braulio Rodríguez se cuestiona: ¿"Esta ingeniaría social puede solucionar cuantos problemas genera una sexualidad entregada al naturalismo instintivo? Cuando se han declarado abolidas todas las virtudes domésticas y se acepta incluso la pornografía como objeto de consumo, ¿cómo se solucionarán las consecuencias de esa permisividad? ¿Con ideología de género pura y dura? No me parece posible por improbable. No, desde luego, desde la perspectiva de género, que parece ahora como el bálsamo de “Fierabrás”.

Asignatura obligatoria

Por último, el arzobispo de Toledo hace mención de nuevo al anteproyecto de ley de Castilla-La Mancha donde promueven "una asignatura de implantación obligatoria cuyo contenido y currículo está repleto de ideología de género. Bienvenida sea la lucha en favor de la igualdad, pero no de este modo. Pienso que es un camino seguro para un pensamiento único, que no tiene base antropológica suficiente".