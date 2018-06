El ex diputado de UCD y PP Blas Camacho, celebrará sus bodas de oro en la Almudena con otros cien matrimonios

Presidirá el obispo auxiliar Juan Antonio Martínez Camino

“Hoy los jóvenes están engañados. El matrimonio para toda la vida produce felicidad. Mis amigos me envidian”, declara

Más de cine matrimonios celebrarán el próximo domingo 10 de mayo sus bodas de oro y plata en la catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid. Una de estas parejas es el ex diputado de UCD y Partido Popular, Blas Camacho y su mujer María de la Cruz González. Festejarán sus bodas de oro, 50 años de matrimonio. “Me he quedado sorprendido porque muchos amigos me han confesado que les da envidia”, declara a Religión Confidencial.