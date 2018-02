El Vaticano suma fuerzas en contra de la corrupción

Este sábado, el Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral alzará la voz en un significativo debate público que se llevará a cabo en la ciudad italiana de Nápoles en el que se proyectará también el video co-realizado junto a la Red mundial de la oración del Papa.

A esta importante iniciativa titulada ‘Corrupción, apocalipsis de la democracia’ que se realiza en una escuela del barrio napolitano de Scampía -visitado por el Papa Francisco en 2015- participarán 23 instituciones (algunas católicas, pero también otras civiles) que luchan en contra de la Camorra.

Enfrentar el problema desde la raíz

El arzobispo Silvano Maria Tomasi, quien fue observador permanente de las Naciones Unidas en Ginebra y ahora forma parte de este dicasterio vaticano, ha dicho que “es un modo de sensibilizar a la opinión pública y enfrentar el problema desde la raíz, para dar una respuesta a las familias, a la gente común”.

Sobre el que este evento se realice en Scampía, monseñor Tomasi ha explicado que buscan “enfrentar el problema en un contexto donde, a veces, hay un compromiso poco claro por parte de las autoridades locales, mientras que existe el esfuerzo de la mafia y camorra para entrar en los sistemas de la economía local”.

Por su parte, el prefecto de este dicasterio de la Curia, el cardenal Peter Turkson ha insistido en que no se debe hablar de “resolver la corrupción en teoría, sino de combatir la corrupción en cada uno de los sectores”, por este motivo, en este dicasterio se ha creado también un departamento encargado directamente de este tema.

El cardenal Turkson es autor de un reciente libro que aborda el combate de la corrupción en la Iglesia y en la sociedad. Tal obra ha sido escrita junto al italiano Vittorio V. Alberti y cuenta con el prefacio escrito por el Papa Francisco en el cual el Pontífice insiste en el deber de los cristianos y no cristianos, creyentes o no creyentes de “combatir esta forma de blasfemia, este cáncer que desgasta nuestras vidas”, escribe.

En esta óptica, el Papa ha elegido como tema de la intención de oración mundial para este mes precisamente a la corrupción y, por primera vez, un dicasterio de la Curia romana ha co-creado el spot que Francisco realiza cada mes desde 2016 para la Red Mundial de Oración del Papa.

En el Video del Papa de este mes de febrero, Francisco arremete una vez más en contra de la corrupción, que califica como “un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte” porque -añade- “el afán de poder y de tener no conoce límites”.

El director internacional de la Red mundial de oración del Papa, el padre Frederic Fornos SJ, ha explicado en declaraciones a Religión Confidencial que se han movilizado junto al Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral para “enfrentar un desafío de la humanidad, de la misión de la Iglesia, que el Papa nos ha confiado a la oración en especial este mes”.

Ante esta experiencia, el padre Fornos ha afirmado que “es una alegría poder realizar por primera vez una colaboración como servicio pontificio de la Red mundial de oración del Papa con un dicasterio de la Curia romana al nivel de una co-creación de un video” que hace la agencia La Machi.

Sobre la difusión de este video donde el Papa Francisco denuncia con fuerza una vez más a la corrupción, Fornos ha destacado que esta iniciativa “permite que el mensaje sea más conocido y que esto nos ayude a tomar todavía más conciencia sobre este reto para la sociedad, para la Iglesia y que frente este desafío pueda haber una verdadera lucha y un verdadero cambio”.

Corrupción en la Iglesia

Por otro lado, el padre Fornos ha recordado que la cuestión de la corrupción ha estado muy presente durante su Pontificado “Francisco ha utilizado imágenes muy fuertes, por ejemplo, cuando se refiere a que es una plaga de la sociedad, cuando habla que es un cáncer, quiere decir que hay una enfermedad grave, es una palabra muy dura” y señala que la corrupción es un cáncer de la sociedad, “pero también no hay que olvidar a la Iglesia, porque es un desafío para todos, común a la humanidad”.

En esta línea, Fornos ha considerado que “el Papa, en este impulso que está haciendo para la reforma de la Iglesia, ve claramente que siempre hay un riesgo de corrupción, de caer en esta trampa y ha recordado la expresión de Francisco "pecadores si, corruptos no".

Sobre esta idea, el director internacional de la Red de oración mundial del Papa ha explicado que “el pecador es quien reconoce su pecado, el que reconoce sus faltas, que reconoce el mal que está haciendo, y cuando reconoce eso con humildad -la palabra humildad es clave- se abre a la misericordia del Señor para dejar transformar su corazón".

En cambio el corrupto, según decía el Papa Francisco, “es alguien doble, que tiene doble vida, que hace como si todo estuviera bien, no reconoce su pecado, no reconoce el mal que está haciendo, es hipócrita y esto es terrible porque es mucho más difícil de cambiar, estropea las relaciones humanas en lo más profundo”. Y Fornos ha preguntado "cuando no existe una relación auténtica, ¿cómo podemos avanzar reconociendo lo que no funciona?”.

Al finalizar, el padre Frederic Fornos sumándose a la intención del Papa ha realizado un llamado: “tenemos que luchar en contra de la corrupción. Cuando las relaciones no son verdaderas y están deterioradas esto destruye todo: destruye nuestras relaciones familiares, relaciones de trabajo, de la sociedad y de la Iglesia”.

