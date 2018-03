Quiénes son los once españoles que han participado en Roma en el pre-sínodo de los jóvenes

Lamentablemente, la noticia de esta importante reunión sin precedentes en un Sínodo de los Obispos, como habíamos anticipado en Religión Confidencial no alcanzó un impacto mediático relevante a nivel internacional -al menos como se esperaba- porque hubo contemporáneamente otras importantes noticias desde el Vaticano.

Por un lado, el Papa Francisco confirmó su participación en el próximo Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará en la capital de Irlanda el próximo agosto. Y por otro, muchos de los informadores religiosos estuvieron atentos al caso de la polémica carta del Papa emérito Benedicto XVI y a la posterior renuncia de monseñor Dario Viganò quien abandonó el cargo de prefecto de la Secretaría para la Comunicación (SPC).

A pesar de eso, Religión Confidencial siguió de cerca también esta reunión pre sinodal en la que participaron 350 jóvenes entre los 18 a 29 años, quienes han presentado sugerencias para un texto que será entregado a los Obispos que participarán en la Asamblea Sinodal del Vaticano en octubre de 2018.

En caso de que alguien le interese más información sobre la inauguración de esta reunión pre sinodal en la que participó el Papa Francisco en la mañana del lunes 19 de marzo, en este enlace se encuentra el video completo y las palabras del Santo Padre.

Representantes españoles

En esta reunión pre sinodal, participaron once españoles. En concreto, dos han sido enviados por la Conferencia Episcopal y otros han representado diferentes movimientos eclesiales, como Idente youth, ACIT Joven, Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, OFM, Regnum Christi, entre otros.

Cabe destacar que de los 350 participantes a esta reunión pre sinodal, 200 jóvenes han dormido en el Mater Ecclesiae y el resto han sido alojados en diferentes sitios de Roma. Como es la praxis habitual en estos tipos de encuentros y, según una fuente de los organizadores confirmó a Religión Confidencial, todos los gastos han sido cubiertos por la Santa Sede (alojamiento, comida y en muchos casos también los billetes de avión y otros gastos como la Visa para entrar en Italia).

De todos modos, fueron muchos más los que participaron a través de las redes sociales, según las fuentes oficiales, al inicio de la reunión eran alrededor de 15.000 jóvenes de todo el mundo.

En concreto, los nombres de los españoles que estuvieron en Roma, de acuerdo con la información que nos brindó el equipo de organización del evento, fueron: Cristina Cons Rodríguez, del proyecto Evangelización Pastoral Juvenil; Javier Medina Serra, del equipo Coordinador de Juniors Movimiento Diocesano; Clara Colmenero Ordóñez, del movimiento de los jóvenes de la Institución Teresiana (ACIT Joven); Joaquín Pardo Muro, Idente Youth; Javier De Salas Castelltort, movimiento Regnum Chisti; Ana Madueño Cobo, hermana de Nuestra Señora de la Consolación, coordinadora del voluntariado cristiano; padre Vidal Rodríguez López, profesor de teología, de la Orden franciscana de frailes menores (OFM); Santiago D’Ors Silva, profesor de Literatura; dos miembros del Dicasterio laicos, familia y vida: Marta Rodríguez, de la sección mujer y Santiago Perez de Camino Gaisse, de la sección deporte y en el equipo de redes sociales, Antonio Garrido Salcedo de la agencia de noticias Rome Reports.

Momento para dar palabra a los jóvenes

Por último, cabe recordar el significado de esta reunión de los jóvenes previa al Sínodo de los Obispos como “un momento en el que la Iglesia debe revisar la convicción de que: no se puede hablar de los jóvenes, si no los hemos dejado hablar, si no los hemos escuchado”, aseguró el Secretario Especial de este Sínodo de los Obispos, el sacerdote salesiano Rossano Sala.

El padre Sala destacó que “muchas conferencias episcopales manifiestan que los jóvenes no piden nada a la Iglesia, que están irritados de la presencia de la Iglesia, no se sienten cómodos dentro de la Iglesia” y añadió “nosotros nos preguntamos: ¿estos jóvenes son incrédulos, son jóvenes que nos odian? ¡No! Detrás de estas consideraciones hay motivaciones que nos deben hacer pensar”.

En este sentido, y según explican los organizadores, durante esta reunión los jóvenes del mundo que asistieron -creyentes de otras religiones y no creyentes también- dijeron “sus pareceres sin filtros”, ahora falta esperar el texto compuesto con las reflexiones de esta reunión pre sinodal.

Twitter: @mercedesdelat