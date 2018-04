Profesores valoran que la campaña “Me apunto a religión” esté dirigida a que los preadolescentes decidan

La campaña meapuntoareligion.com ha sido presentada por el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, monseñor César Franco y obispo de Segovia y por Elena Ruiz, profesora de Religión del IES Avalón de Valdomoro (Madrid), quien ha afirmado que sus alumnos, muchos no creyentes, están contentos con la asignatura porque les ayuda a discernir. En su Instituto, la clase de religión se ha triplicado en los últimos años.

La campaña de la Conferencia Episcopal va dirigida principalmente a un público preadolescente porque se constata como, a partir de los 12-13 años, son los mismos alumnos los que toman la decisión sobre la inscripción en la asignatura.

Para el profesor de religión José Antonio Fernández, autor de libros y creador del blog “profesorado de Religión” la campaña es “acertada” fundamentalmente porque va dirigida a chicos de 12 y 13 años para que ellos elijan por sí mismos.

“Es un gran acierto que la iniciativa vaya dirigida al alumnado de Secundaria, porque en la ESO baja mucho la participación. El joven de hoy en día piensa es muy pragmático. Necesita refuerzos para interiorizar que si eliges religión no está solo ni eres raro. Para poder elegir, el preadolescente tiene que conocer, decidir por sí mismo para construir su futuro”, afirma José Antonio Fernández a Religión Confidencial.

Un test para preadolescentes

Así, la web de la campaña ofrece un test para que la reflexión del alumno. “Algunas cuestiones que te preocupan no tienen una única respuesta, pero muchas las podrás descubrir en esta asignatura”, reza uno de los apartados del test.

La web también informa a los preadolescentes que en la asignatura no solo se habla de religión, sino que se aprende, se cuestiona y se comprende. “Seguro que disfrutas y sientes muchas tradiciones sin preguntarte de dónde vienen o por qué surgieron. Muchas de ellas, como el entierro de la sardina, el Olentzero o el camino de Santiago forman parte de costumbres de nuestro país que tienen su razón de ser en la religión”.

Dimensión religiosa de la persona

Por otra parte, para José Antonio Fernández, este tipo de campañas deben incidir también en la educación integral de la persona. “La dimensión religiosa forma parte de la persona, y si no se cultiva, si se quita la opción de poder elegirla, no le damos al alumno la opción de cultivar esta parte, se pierde parte de la identidad cultural”.

Asimismo, Fernández considera que otro de los problemas por los que los alumnos no eligen esta asignatura es la alternativa a la religión. “En la mayoría de las comunidades, por no decir todas, o se da religión o no se hace nada, juegan o repasan, a pesar de estar legislado”, afirma.

Por último, este profesor señala que se debería contar con las otras confesiones que también imparten esta asignatura en los colegios e institutos y la demanda aumenta. “Se debería hacer más campaña conjunta de la asignatura de religión con otras confesiones”.

Situación de la enseñanza de religión

Según datos de la CEE, unos 3,5 millones de alumnos escogen libremente esta asignatura y 30.000 profesores de religión realizan esta misión educativa encomendada por los padres con una capacitación profesional del mismo nivel que se exige al resto de facultativos en otras asignaturas. Del número de profesores de religión, el 35% realizan esta actividad en centros públicos y 65% en centros concertados.

La presencia de la Iglesia en el ámbito educativo se realiza a través de 2.600 centros educativos entre los que se cuentan casi 400 centros de educación especial que atienden a 12.000 alumnos con necesidades especiales. En los centros católicos hay 71.000 alumnos de otros países, inmigrantes.