Las 36 parroquias en España donde se organizan retiros de Emaus: en diez años han “caminado” 17.000 personas

Un español realizó este retiro en Colombia. Entusiasmado, se lo contó al padre Enrique González, párroco de San Germán de Madrid, el primer sacerdote en acoger los retiros de Emaus en nuestro país, que fueron organizados por primera vez por un grupo de americanos.

Trajeron una dinámica muy concreta que hace tan especial y efectiva esta forma de recogimiento espiritual. Lo que busca un retiro de Emaus es ponerse de nuevo en marcha, acoger a Cristo y curar heridas internas.

Cada año se triplican las solicitudes

Estos retiros no son ni un movimiento apostólico ni una asociación, sino que dependen íntegramente de la actividad parroquial y de la aprobación del párroco. Los organizadores, personas que han caminado, no buscan personalismos; por lo tanto, no pueden organizar un retiro más de dos veces. En España hay unos 280 organizadores y alrededor de 2.500 servidores (personas que ayudan).

En nuestro país están teniendo tanto éxito que ya lo han exportado a Inglaterra. Un total de 16 hombres han tenido el honor de organizar el primer retiro de Emaús en Londres para los hispanohablantes de allí. Han acudido más de treinta personas.

Desde 2010 se han organizado más de 280 retiros en España. Son exponenciales. En un año pueden acudir 150 personas pero para 2019 ya hay apuntadas más de la mitad de los que han realizado este retiro en 8 años. Cada parroquia celebra casi tres retiros al año.

El éxito

Religión Confidencial se ha reunido con dos sacerdotes de Madrid que han acogido en su parroquia los retiros de Emaus, y con alguno de los primeros caminantes. Explican detalladamente por qué cada año se triplican el número de personas.

“La mayoría de las personas -por no decir todas- que realizan este retiro terminan tan felices que quieren proponérselo a otras personas, algunos desean instaurarlos en sus parroquias y se lo explican al párroco. Este, a su vez, habla con otro donde se ha celebrado y así comienza a organizarse un retiro”, explican a RC.

¿Por qué tienen tanto éxito? “Porque cada vez que se celebra un retiro, -que se organizan en distintas casas de retiros-, hay mucha gente rezando. Unos días antes se convocan turnos de vela delante del Santísimo expuesto y muchas personas acuden a la parroquia a rezar. A esta oración se unen también conventos de monjas. Al final, es el Espíritu Santo quien mueve los corazones”, explica uno de los sacerdotes.

Sentimentalismo o afecto

Respecto a la dinámica o técnica de estos retiros y el factor sorpresa del que se habla tanto (uno no sabe muy bien qué va a pasar en Emaus), la eficacia reside en que el ambiente entre los caminantes y el encuentro con Cristo provocan un impacto afectivo en la persona, que le lleva a ponerse de nuevo en marcha en su vida cristiana.

En este sentido, explican la diferencia entre este retiro y otros ejercicios espirituales de cualquier otra institución católica: “Emaus busca una conversión afectiva. Otros ejercicios ofrecen una maduración en el Señor. Muchos de los que viven la experiencia de un retiro de Emaus, luego acuden a otro tipo de retiro espiritual. De allí que se haga prácticamente uno en la vida”.

También se comenta que este tipo de retiros apelan al sentimentalismo. “En Emaus la persona queda tocada, pero por el afecto a Jesucristo y a las personas con las que camina en ese retiro. Esto es distinto al sentimentalismo. Hay muchas personas con heridas que se curan en Emaus. Y lo hacen desde sacerdotes, consagrados, hasta laicos y ateos”, detallan.

Y otro de los sacerdotes apunta: “Hay que distinguir la emotividad del afecto. No es igual el enamoramiento del primer momento a celebrar el decimo aniversario de matrimonio. Este retiro te pone otra vez en marcha. En Emaus, si uno se deja, la alegría es contagiosa”.



No todos los obispos los conocen

Los retiros llegaron a nuestro país porque un español, José María Castón, lo experimentó en Colombia y se lo contó al párroco de San Germán en Madrid. “Los treinta y tantos americanos que aterrizaron en España para organizarlo trajeron la dinámica, y tal y como ellos la legaron, nosotros la conservamos”, explican.

Emaús comenzó en la parroquia de Saint Louis, en Miami (EE. UU.). Un sacerdote pidió ayuda a Myrna Gallagher, laica y encargada de educación religiosa, para que motivara a los laicos de la comunidad.

Y desde entonces, se organizan siempre de la misma forma. Por lo tanto, el guión de los retiros está escrito. La Conferencia Episcopal lo conoce, pero no todos los obispos saben en qué consisten, según explican a RC los caminantes.

La lista de las parroquias

Estas son la lista de la parroquias que hacen retiros de Emaus en España:

1. San Germán (Madrid)

2. Cana (Pozuelo)

3. Nuestra Señora de la Moraleja (Alcobendas)

4. San Juan Crisóstomo (Madrid)

5. Sto. Cristo de la Misericordia (Boadilla del Monte; Madrid)

6. Ntra. Sra. de la Visitación (Las Rozas de Madrid; Madrid)

7. Nuestra Señora de Madrid, "La Madona" (Madrid)

8. San Sebastián (Badalona)

9. Sant Cebrià (Valldoreix – Sant Cugat)

10. Santa Isabel (Barcelona)

11. Belén (Barcelona)

12. Terrassa (Barcelona)

13. Sabadell (Barcelona)

14. Solsona (Lleida)

15. Sant Marçal (Mallorca)

16. El Buen Pastor (Valencia hombres y mujeres)

17. Maximiliano Kolbe (Valencia- solo mujeres)

18. Santuario Ntra. Sra. de Monteolivete (Valencia-solo hombres)

19. San Pascual Bailón (Valencia)

20. La Purísima ( Bétera) próximamente hombres y mujeres)

21. San Francisco de Asis (Valencia- solo mujeres)

22. San Juan Bautista- Larrea (Bilbao)

23. San Juan Bautista de la Salle (Jerez)

24. Córdoba

25. Pamplona

26. María Madre de la Iglesia (Alicante)

27. Marbella

28. Sant Joan, Barcelona

29. San Sebastian, Donosti

30. Santander

31. San Jorge (Madrid) mujeres

32. Badajoz (mujeres)

33. San Agustín (Madrid) mujeres

34. Sevilla- La Magdalena

35.Santa Maria Josefa (Bilbao) mujeres

36. Puerto de Santa Maria (mujeres)