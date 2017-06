El bien que hace la Iglesia en España

Vengo emocionado del VIII congreso de Derecho concordatario, celebrado en Coruña. Canonistas de Universidades civiles, catedráticos de Derecho financiero, ecónomos de toda España; me quedo con las intervenciones de Asensio de la Universidad de Málaga sobre el IBI, Juan Ferreiro, Giménez Barriocanal, Zalvidea y Silvia Meseguer, y sin duda del genio de Francisco Vázquez, antiguo alcalde de Coruña y embajador ante la Santa Sede.

Tópicos: el que quiera ser católico que se lo pague. Y los del cine español que se lo paguen, y los estadios de fútbol que se lo paguen, y los clubs de golf que se lo paguen. Por cada euro que se financia con la x de los contribuyentes revierten más de diez en la sociedad española. El patrimonio de la Iglesia, inmenso, puesto al servicio cultual y cultural de todos. Fiestas patronales, semana santa, el camino de Santiago, Toledo, salamanca, Burgos, Jaén, Zamora.

Estuve con un buen sacerdote gallego que atiende 20 parroquias. Es la referencia humana de pequeñas comunidades humanas en la muerte, en la alegría, en comunicarse con autoridades civiles; ni un político, ni un sindicalista aparece por allí. La labor de Cáritas tiene prestigio acreditado y sus informes sobre pobreza y exclusión no son bien recibidos por gobiernos de izquierdas y de derechas. Pero es que Cáritas cada vez que da un bocadillo, unos zapatos, una ayuda para inmigrantes lo hace constar. Bien haría Montoro y cía en estrechar lazos con la realidad económica de este país, dialogando con Cáritas.

Asensio, Titular de la Universidad de Málaga, desmontó el topicazo de la exención de la Iglesia del IBI. Está previsto en unos acuerdos internacionales plenamente vigentes. No es algo discrecional, sino tasado en buen derecho. Dato: de los 100 millones de euros que no recauda por IBI el ayuntamiento de Madrid, sólo 4 millones y medio corresponden a la Iglesia; 95 millones y medio de euros corresponden a partidos políticos, sindicatos, fundaciones, estadios de fútbol, hoteles como el Ritz y el Palace, mezquitas ,templos de otras confesiones. Toda una propaganda laicista y mentirosa ataca a la Iglesia católica con este asunto. Por cierto el IBI no existe en países de nuestro entorno; en Inglaterra que no es una teocracia como Arabia, paga todo el culto y al clero anglicano y nadie dice nada de esto. La muy laica Francia por su ley de 1905 sostienen todos los templos y al clero de toda Francia; pue seamos como Francia, amigos.

Barriocanal y su equipo en la Conferencia episcopal es aire fresco de transparencia y buena información de lo que hace la Iglesia por España, tan desconocida por la gente. Sólo un 25 por ciento de los contribuyentes sabe que se pueden marcar las dos casillas de la Renta. Curioso también, fue el PSOE de ZP, el que aumentó al o,7 en la financiación de la Iglesia. Los colores políticos en estas cosas son engañosos. La comunidad que más aporta en la x de la Iglesia es Castilla la Mancha, seguida de Andalucía. Cataluña la que menos y sus niveles de renta son muy superiores; los pobres ayudan más a la Iglesia que los supuestos ricos. La Iglesia debe, lo está haciendo, hacer un esfuerzo muy serio en informar de su labor en bien de todos los españoles, repito de todos, creyentes o no.

Silvia Meseguer y Diego Zalvidea han dado un impulso definitivo a posibles desgravaciones en las leyes de mecenazgo español.

Conclusión: el estado español debe estar muy agradecido a la Iglesia católica por su labor espiritual, cultural y social. Marquen la x, o las dos, sin miedo alguno. Y basta ya de topicazos que huelen a peluca empolvada anticlerical de épocas ya muy pasadas. Y finalmente, musulmanes, protestantes, etc., son financiados DIRECTAMENTE por el Estado español en lo que denomina Ferreiro como un engendro jurídico.