Religión revelada, religión liberal

En la homilía de Escrivá "Amar al mundo apasionadamente" de 1967, se cumplen 50años, dice que todo lo humano noble es divino y que existe un algo divino, que nos toca descubrir a cada uno en las circunstancias más habituales de la vida ordinaria.

Santa Teresa hablaba de encontrar a Dios en los pucheros, eso es materialismo cristiano, en ese sentido. La religión católica es una religión revelada, no de los hombres hacia Dios sino de Dios a los hombres. Jesús concreta, no se limita a un conjunto de bellos pensamientos e ideas: "no te es lícito tener la mujer de tu hermano" dice a Herodes, "vete y no peques más";"en verdad os digo el que escandalizare a uno de estos pequeños”.

Transmite su autoridad a los apóstoles, a la Iglesia, "quien a vosotros oye , a Mi me oye". La religión liberal lleva a una religión a medida del usuario: esto me lo creo, esto no, no acepto la doctrina moral de la Iglesia en cuestiones de moral sexual, el cielo sí, el infierno no, etc.

Curiosamente podemos comprobar que las instituciones de la Iglesia fieles a la doctrina experimentan un aumento de vocaciones y las más liberales se desmoronan. No se debe adaptar Dios al mundo, sino el mundo a Dios. Ahí está la conversión. La fe no se impone, pero la religión verdadera bascula sobre la idea de verdad, que es lo que podemos compartir. Lo que yo creo, quiero compartirlo contigo, sabiendo que no soy mejor que tú, que tengo dudas, errores y debilidad.

El acto de fe es libre, es una gracia y es razonable, pero es serio, me fío de Dios. Fiat dijo la Virgen, hágase.