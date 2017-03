Un grupo de párrocos, o de parroquias, de Madrid –porque la vida eclesial en Madrid es plural y rica- están empeñados en una iniciativa genial: una ITV matrimonial.

Una experiencia destinada a fortalecer los lazos personales y espirituales en la pareja. Cuentan, incluso, con un blog que da una certera idea de lo que pretenden: itvmatrimonial.blogspot.com.es

Parten de la filosofía sencilla pero cargada de verdad de la buena, de la experiencia: la analogía de considerar que la familia, el matrimonio, es la mejor empresa y la inversión más rentable. “Por eso hay que trabajarla. Porque el matrimonio no se improvisa ni funciona bien por inercia. Porque hay que proponerse cuidarlo. Porque es necesario y bueno evaluar y detectar los puntos de mejora”, señalan.

Monseñor Munilla, ponente en esta edición de la ITV, escribía no hace mucho que “¡Amar no es sólo sentir, amar es querer! No es sólo el amor el que hace durar el matrimonio, sino que también es el matrimonio el que hace durar el amor”.

Más que escribir sobre la dinámica de esta ITV, demos oportunidad a los testimonios, a la experiencia.

Rocío. Madre de 3 hijos. 12 Años casada: “El día a día nos come: trabajo, niños, casa, amigos….Y de repente te ves inmersa en una rutina que manipula sin darte cuenta el orden de prioridades en tu vida. Y va pasando el tiempo …. Y vas descuidando lo más importante: tu relación de pareja . Es necesario pararse a reflexionar cómo estamos, qué queremos y cómo nos va. En la relación de pareja, como con todo, si uno no avanza, va para atrás”.

En esta ocasión son mas de 100 parejas las que ya están apuntadas. Pero hay sitio para más.