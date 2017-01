Fuego en el mundo

¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz?, no, sino división. Pero vamos a ver, no había venido a traer la paz, la unidad. ¿En qué quedamos?

Creo que es bueno hacer oración siempre y enfadarse y pedirle al Señor cuentas: no te entiendo, déjame en paz, no te veo, te pido y me das otras cosas...para al final llegar una vez más a quererte y adorarte, porque sabes mucho más que yo, porque serías una triste careta de Dios si entrases en mi cabeza, porque no eres una máquina de refresco, que si " me porto bien" me das " mi premio".

Una señora se dirigió a su párroco y le dijo: no vuelvo a sus Misas, vengo a buscar paz y usted me inquieta con sus palabras, con sus reproches homiléticos. La Palabra de Dios es fuego, que quema, que saja, que cura.

¿A qué habéis venido, amigos?, nos dice Jesús; esto no es un parque temático; Te dice: creo en ti, en tu libertad, en tus elecciones, en la seriedad de tu vida, y siempre seré un signo de contradicción. Eso sí, amigo, te quiero mucho más que tu madre y mucho más que tú a ti mismo, descúbrelo.