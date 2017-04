Así vivirá el Papa Francisco esta Semana Santa

El evento que no se ha realizado anteriormente es una vigilia de oración encabezada por el Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor la tarde de este sábado 8 de abril en la que acudirán jóvenes por la JMJ a nivel diocesano y por dos eventos futuros de gran magnitud: la preparación de la próxima Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos que se llevará a cabo en octubre de 2018 con el lema ‘Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional’ y por la posterior JMJ en Panamá en 2019.

Voces vaticanas refieren que a esta cita se espera que acudan no solamente jóvenes italianos, sino también muchos de los jóvenes del mundo que viajan a la Ciudad Eterna estos días para vivir la Semana Santa. También infieren que uno de los motivos por el que se realiza esta iniciativa es para darle más atención a la gente joven, ya que la Jornada Mundial de la Juventud diocesana como tal es el Domingo de Ramos, pero al tratarse del Evangelio de la pasión, los años anteriores se había hecho solo una pequeña mención al final de la Misa.

Calendario

La celebración del Domingo de Ramos comienza a las 10.00 horas con la procesión en la que participan cardenales, obispos, sacerdotes y jóvenes junto al Papa desde la puerta de bronce hasta el obelisco central de la plaza de san Pedro. Después, el Santo Padre celebra la Misa en el altar del sagrado y al finalizar, dirige desde allí el rezo del Ángelus.

El miércoles 12 de abril no se cancela la tradicional audiencia general, que se celebra en la plaza de san Pedro y comienza a las 10.00. Aunque la gente con boleto puede entrar a la plaza a partir de las 8.30 horas, el Papa Francisco antes de iniciar con la audiencia, da un paseo en el papa móvil, bendice a la gente presente y en ocasiones se detiene para bendecir y besar en la frente a algún bebe o para beber mate que algún argentino le ofrece.

El jueves santo inicia el triduo pascual con dos importantes celebraciones eucarísticas. La primera es la tradicional Misa del Crisma que se llevará a cabo a las 9.30 horas en la Basílica de San Pedro. El hecho de que sea de nuevo en San Pedro lo ha lamentado gran parte del clero italiano que le habían solicitado recientemente a Francisco que la llevara a cabo en la catedral de Roma, es decir, en la Basílica de San Juan de Letrán, pero la oficina de celebraciones litúrgicas confirmó que será en San Pedro.

Lavado de los pies

Por la tarde del Jueves Santo, el Papa preside la Misa de la Cena del Señor a las 16.30 horas. En los Pontificados anteriores, esta celebración Eucarística solía ser en San Juan de Letrán, pero a partir de la llegada de Francisco, cada año se ha llevado a cabo en diferente lugar, en un lugar de “periferia existencial” en términos Bergoglianos.

Las visitas se llevan a cabo en forma privada, este año el Papa se traslada fuera de Roma, a 80 km del Vaticano, para visitar en la diócesis de Palestrina la ‘Casa de Reclusión de Paliano’ en la provincia de Frosinone, allí además de celebrar la Misa ‘in Cæna Domini’ lavará los pies a algunos detenidos (entre ellos probablemente a algunas mujeres, como ya lo ha hecho en otras ocasiones).

Este jueves santo de 2017 será la tercera ocasión que visite una prisión: en 2013 a la cárcel de menores ‘Casal del Marmo’ y en 2015 fue a la prisión romana de ‘Rebibbia’, visita que causó polémicas por las emotivas imágenes tras lavar los pies a un transexual. Por otro lado, en 2014 Francisco acudió al ‘Centro María della Provvidenza’ de la fundación ‘Don Gnocchi’ en donde viven personas con discapacidad y el año pasado visitó a refugiados en un Centro de acogida de solicitantes de asilo (C.A.R.A.) en Castel Novo di Porto en las afueras de Roma.

Una mujer escribe el texto del Vía Crucis

El Viernes Santo la ceremonia de la pasión del Señor es a las 17.00 -en esta ocasión acude el Papa, pero no suele pronunciar la homilía él, sino el predicador de la Casa Pontificia, el padre capuchino Raniero Cantalamessa- posteriormente, el Pontífice se traslada hacia el Coliseo romano para participar en el Vía Crucis; las meditaciones de este año han sido escritas por una mujer, la biblista francesa Anne-Marie Pelletier.

El resto del triduo pascual no contempla cambios de programa de los años anteriores, aunque siempre merece la pena estar atentos. El Sábado Santo la vigilia pascual en la Basílica vaticana de san Pedro es a las 20.30 horas y el Domingo de Pascua la Misa en la plaza de San Pedro a las 10.00 horas que precede la solemne bendición Urbi et Orbi a las 12.00 en punto que impartirá desde el balcón central de la fachada de la Basílica de San Pedro, pero ocasión en la que no deseará Felices Pascuas en diferentes idiomas, como lo hacían sus dos predecesores.

Twitter: @mercedesdelat