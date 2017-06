El cardenal Parolin explica la posición de la Santa Sede respecto a los refugiados

Se sabe que es un tema que interesa mucho a Bergoglio, de hecho el departamento de migrantes y refugiados del nuevo dicasterio del desarrollo humano integral depende directamente de él.

El Papa ha aprovechado que se celebraba la Jornada Mundial del Refugiado promovida por las Naciones Unidas para abordar esta cuestión y lo ha hecho en dos ocasiones delante de miles de personas en la plaza de San Pedro.

La Jornada de este año tuvo como tema “Con los refugiados. Hoy más que nunca debemos estar del lado de los refugiados” y se llevó a cabo el 20 de junio. Francisco alertó sobre la crisis migratoria que aumenta cada día más y recordó esta Jornada tras rezar el Angelus dos días antes.

En tal ocasión, el Santo Padre pidió oraciones por “todos aquellos que han perdido la vida en el mar o en los extenuantes viajes por tierra” y señaló que estas historias de dolor y esperanza "pueden convertirse en oportunidades de encuentro fraterno y de auténtico conocimiento recíproco” que permita vencer los miedos y prejuicios sociales ante la realidad de los refugiados y que sea capaz de "hacer espacio a sentimientos de apertura y a la construcción de puentes”.

Sorpresivo encuentro

Al día siguiente, antes de que el Papa inaugurara el congreso pastoral de la diócesis de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán, Francisco quiso encontrar a un grupo de refugiados que han sido acogidos en la diócesis tras el llamado que hizo en septiembre de 2015.

En concreto, fueron 30 personas (entre ellos niños con sus mamás) y de este modo, ha relanzado en persona un mensaje de acogida a la Iglesia de Roma para que tome en serio a los refugiados. Hasta ahora han respondido a este llamado concreto, 38 parroquias e institutos religiosos, que han dado hospitalidad a 121 personas.

El miércoles siguiente, durante la Audiencia general, el Santo Padre explicó que había querido encontrar a una representación de refugiados, hospedados por parroquias e institutos religiosos romanos para recordar esta Jornada Mundial del Refugiado y para expresar su sincero aprecio por la campaña para una nueva ley migratoria titulada ‘Era extranjero – La humanidad que hace bien’, la cual cuenta con el apoyo oficial de Caritas italiana, de la Fundación Migrantes y de otras organizaciones católicas, como el Centro Astalli que es el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) en Italia.

Trabajo de la Santa Sede

En esta línea, el Secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, participó en un encuentro realizado en la Universidad Gregoriana de Roma que fue moderado por el padre jesuita Federico Lombardi.

Durante su intervención, el cardenal Parolin destacó que para la Santa Sede “la primera preocupación es la paz” y añadió que “para reducir el fenómeno de las migraciones, debemos garantizar la paz donde hay guerra”. Por este motivo, el número dos del Vaticano explicó que “la Santa Sede trabaja para asegurar la paz y reducir los conflictos, también a través de las mediaciones que se están llevando a cabo en varias regiones del mundo”.

Por otro lado, el secretario de Estado Vaticano abordó otro fenómeno de las migraciones, el de la pobreza, que “obliga a muchísimas personas a dejar su propio país” y sorprendió a los presentes al denunciar que a pesar de que “los migrantes económicos no son reconocidos como refugiados, son migrantes forzados que escapan de situaciones en las cuales no es posible vivir” por lo que concluyó que “la comunidad internacional debe interrogarse acerca de cómo se les puede asegurar la protección de la que tienen necesidad”.

Oración ecuménica

Otra importante iniciativa que se ha realizado en Roma esta semana con ocasión de la Jornada Mundial del Refugiado fue la vigilia de oración ecuménica ‘Morir de Esperanza’ una cita que comienza a ser tradición para aquellos que quieren recordar a quienes pierden la vida en los viajes hacia Europa.

Se llevó a cabo este jueves por la tarde en la Basílica Santa María in Trastevere y fue organizada por varias realidades que trabajan a favor de los inmigrantes y refugiados, como la Caritas Italiana, la Comunidad de Sant’Egidio, el Centro Astalli, la Federación de Iglesias Evangélicas de Italia y otras asociaciones de voluntariado.

Durante la emotiva oración se leyeron nombres y algunas de las historias de las víctimas de los ‘viajes de la esperanza’. “Para que su recuerdo no se pierda. Para que no vuelva a suceder”. De hecho, entre los presentes se encontraban también inmigrantes y refugiados que viven en Roma, así como algunos familiares y amigos de quienes han perdido la vida.

En España, se realizará una en Madrid este domingo 25 de junio a las 19.00 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas (c/ Dos de Mayo 11).

