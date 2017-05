Desafíos ante el encuentro cara a cara entre el Papa Francisco y Donald Trump

Crecen las expectativas ante la primera visita del neo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 24 de mayo en el Vaticano. La llegada al Palacio Apostólico está prevista temprano por la mañana, ya que la audiencia con el Papa será a las 8.30 (hora local de Roma mientras que en EEUU será de madrugada).

Posteriormente, como es habitual, el presidente estadounidense se encontrará con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, acompañado por el secretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Gallagher. Este segundo coloquio tiene también gran relevancia a nivel diplomático.

La audiencia del Papa se enmarca dentro de una gira internacional que Donald Trump realiza fuera de EEUU. En Italia participará en la cumbre del G7 de los jefes de Estado y de gobierno en la ciudad italiana de Taormina en Sicilia el 26 y 27 de mayo. También viajará a Bruselas para participar en la cumbre de la OTAN, además de visitar Israel y Arabia Saudita.

Tensiones entre los líderes

Ante los rumores que podría existir una posible tensión entre ambos líderes y ante la incertidumbre de este esperado encuentro, fue el mismo Papa Francisco quien aclaro el tema durante el vuelo de regreso de su viaje a Egipto: “La Secretaría de Estado no me ha informado todavía de que haya ninguna petición; pero yo recibo a cualquier Jefe de Estado que me pida audiencia”. De hecho, la confirmación oficial vaticana se llevó a cabo solamente el pasado 4 de mayo:

Sobre algunos de los posibles temas que abordarán y cuál es la posición que tendrá el Pontífice, el mismo Bergoglio ya lo ha dicho públicamente. Por ejemplo, hablando sobre la creciente tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, el Papa afirmó: “Esta ‘guerra mundial por partes’, de la que estoy hablando desde hace dos años, más o menos, es ‘por partes’, pero las partes se han ampliado, y también se han concentrado… y agregó que “el camino es el de la negociación, el camino de la solución diplomática”.

Sin embargo, un tema más espinoso puede ser el migratorio. Se sabe claramente cómo piensa cada uno, por lo que será una cuestión interesante para seguir de cerca. Todos recordamos que, durante la rueda de prensa en el viaje de regreso de México, el Papa aseguró que “una persona que piensa solo en hacer muros, sea donde sea, y no hacer puentes, no es cristiana. Esto no está en el Evangelio”.

Esta afirmación dio la vuelta al mundo, ya que Trump era aún candidato presidencial y pocos recuerdan que a la siguiente pregunta sobre votar o no votar por él, Francisco respondió coloquialmente “no me meto. Solo digo: si dice estas cosas, este hombre no es cristiano. Hay que ver si ha dicho estas cosas. Y por ello dejo el beneficio de la duda”. Posteriormente, al ya ser presidente, los obispos norteamericanos rompieron el silencio ante esta lucha frontal en contra de los migrantes, como informamos en Religión Confidencial.

¿El bien perdona al mal?

El pasado 11 de mayo, aparecieron dos nuevos murales en las calles de Roma con el Papa Francisco que pocas horas después fueron quitados por el grupo especial de limpieza conocido como el ‘escuadrón del decoro’ los borra rápidamente.

En el primero, localizado en las cercanías de Piazza Navona se mostraba al Pontífice como super man “Super F”. El segundo mural ubicado cerca al Vaticano, en cambio generó muchas polémicas ya que mostraba al Papa Francisco y Donald Trump, representados como ángel y demonio, dándose un beso, en la sotana papal estaba escrito “el bien perdona al mal”.

Este tipo de hechos de crónica muestran el clima previo que se respira en ciertos ambientes de Roma antes del encuentro oficial entre ambos. Numerosos analistas esperan ver la estrategia diplomática y mediática que utilizará Trump en este encuentro, ya que ahora no es solamente un candidato sino el presidente de EEUU, y el 24 de mayo se reunirá no solo con el jefe de la Iglesia Católica, sino con un líder indiscutible a nivel mundial.

Sin lugar a dudas, es un desafío diplomático vaticano el gestionar con éxito la visita de Donald Trump al Vaticano, ya que es quien ha cuestionado al Papa Francisco por su apoyo firme respecto a la crisis de los refugiados, su posición favorable ante los acuerdos contra el cambio climático, su diplomacia para superar los conflictos mundiales e incluso su cercanía con el ex presidente Barak Obama.

Por otro lado, merece la pena ver con atención qué se sabrá públicamente sobre este encuentro privado entre ambos líderes. Lamentablemente, la Santa Sede oficialmente no suele da muchos detalles, pero si Donald Trump concediera una rueda de prensa, los medios tendrían más información.

Sobre el clima del encuentro, veremos qué regalos se intercambiarán y con qué actitud estarán. Numerosos jefes de Estado dicen que Bergoglio tiene una capacidad para mirar a los ojos y es capaz de dialogar con personas que piensan diferente a él, aplica la ‘cultura del encuentro’.

Por último, será interesante también observar las altas medidas de seguridad que tendrán que tomarse porque mientras que en la plaza de San Pedro asistirán miles de personas a la audiencia general, el presidente de los EEUU estará dentro del Palacio Apostólico Vaticano. Se espera más de una protesta en contra, como ha ocurrido con sus predecesores.

